Cognizant-Studie zeigt, dass Verbraucher, die KI nutzen, in den nächsten fünf Jahren 4,4 Billionen Dollar ausgeben könnten

TEANECK, N.J., 17. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Heute hat Cognizant (NASDAQ: CTSH) in Zusammenarbeit mit Oxford Economics neue Erkenntnisse darüber vorgestellt, wie künstliche Intelligenz (KI) das Kaufverhalten der Verbraucher bis 2030 revolutionieren und erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben wird. Die Studie New Minds, New Markets zeigt, dass mit steigendem Einkommen und zunehmender Kaufkraft der 18- bis 44-jährigen KI-Enthusiasten diese Bevölkerungsgruppe bis zum Jahr 2030 über geschätzte 4,4 Billionen Dollar an KI-beeinflussten Konsumausgaben in den USA verfügen wird. Im Vereinigten Königreich werden diese Ausgaben auf 690 Milliarden Dollar geschätzt, in Australien auf 669 Milliarden Dollar und in Deutschland auf 539 Milliarden Dollar.