Eurokurs legt zum US-Dollar etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gestiegen. Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten belasteten die Gemeinschaftswährung nur zeitweise etwas belasten. Am Devisenmarkt hätten sich die Anleger vor der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Montag eher zurückgehalten, hieß es von Marktbeobachtern.

Am Nachmittag stand der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,0312 US-Dollar, nachdem er am Morgen bei 1,03 Dollar gehandelt worden war. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0298 (Donnerstag: 1,0272) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9710 (0,9735) Euro.