Schlumberger - Aktie im Rampenlicht - 17.01.2025

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,09 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Der Ölfelddienstleister Schlumberger hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 veröffentlicht und gleichzeitig eine Erhöhung der Dividende sowie einen beschleunigten Aktienrückkauf angekündigt.

