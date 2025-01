Ost-Bundesländer wollen bei Agrarpolitik geschlossen agieren

BERLIN/SCHWERIN (dpa-AFX) - Die ostdeutschen Bundesländer wollen laut MV-Landwirtschaftsminister Till Backhaus zur Durchsetzung ihrer Agrarziele intensiver zusammenarbeiten. "Wir werden unsere Kommunikation in Richtung Brüssel und Berlin künftig eng abstimmen", kündigte der SPD-Politiker am Rande der Grünen Woche in Berlin nach einem Treffen mit seinen ostdeutschen Amtskollegen und den Spitzen der ostdeutschen Bauernverbände an.

Die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben demnach zusammen ein Positionspapier zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) in der EU ab 2028 erarbeitet. Es soll Backhaus zufolge in Kürze an Agrarkommissar Christophe Hansen verschickt werden. Das Papier habe die Zustimmung der ostdeutschen Bauernverbände.