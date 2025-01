Stuttgarter Reisemesse CMT beginnt Die Reisemesse CMT öffnet am Samstag (09.00 Uhr) in Stuttgart ihre Pforten für Besucherinnen und Besucher. Bei der nach eigenen Angaben weltgrößten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit werden in diesem Jahr fast 1.600 Aussteller erwartet. Neben …