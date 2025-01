Shanghai Electric stellt auf dem World Future Energy Summit 2025 in Abu Dhabi Technologien zur nachhaltigen Entwicklung für saubere Energie und die Nutzung von Meerwasserressourcen vor

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) - Die Lösungen des Unternehmens für grünen

Wasserstoff, nachhaltige Formaldehydproduktion, Photovoltaik,

Multi-Energie-Speicher und Meerwasserentsalzung sind wegweisend für realistische

und zertifizierbare Praktiken für einen grüneren Planeten.



Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) präsentierte auf dem World Future

Energy Summit (https://www.worldfutureenergysummit.com/en-gb/exhibitor-directory

/exhibitor-details.shanghai%2520electric%2520group%2520co%2520ltd.org-a96b52db-e

639-4d12-a05f-462a83bb85ad.html#/) , der vom 14. bis 16. Januar 2025 in Abu

Dhabi stattfand, seine hochmodernen Technologien zur nachhaltigen Entwicklung

und seine innovativen grünen Lösungen. Unter dem Motto Create Our Future

Together hat das Unternehmen seine Stärken und sein unerschütterliches

Engagement für die globale Energiewende mit seinen Innovationen in den Bereichen

grüne Energie und Ressourcen voll unter Beweis gestellt.







Bristack-Z1000 einen Durchbruch bei der flexiblen Unterstützung und der

effizienten Gas-Flüssigkeits-Übertragung dar und bietet einen niedrigen

Energieverbrauch, eine hohe elektrische Dichte, eine große Last und eine

schnelle Reaktion. Mit 2500 A/m² liegt der Gleichstromverbrauch um 12 % unter

den Industriestandards und ist vom TÜV Rheinland zertifiziert.



Die nachhaltige Formaldehyd-Produktionstechnologie von Shanghai Electric umfasst

die Druckvergasung mit reinem Sauerstoff, die Wirbelschichtvergasung und die

Teer-Hochtemperaturkonversion. Das System ist energieeffizient, kompakt und

bietet eine hohe Kapazität, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Durch die

Integration von unbeständiger Wind- und Solarenergie werden die

Kohlenstoffemissionen erheblich reduziert und ein nachhaltigerer

Produktionsprozess gefördert.



Das photovoltaische Heterojunction-Modul der Serie Creator 210R zeichnet sich

durch einen hohen Wirkungsgrad, Bifazialität und einen niedrigen

Temperaturkoeffizienten aus, was es zu einem monokristallinen Solarmodul der

nächsten Generation macht. Die innovative Silizium-Waferstruktur und das

Herstellungsverfahren durchbrechen die traditionellen Effizienzgrenzen und

fangen Licht auch unter schwachen Bedingungen ein. In Verbindung mit einer

intelligenten nachgeführten Photovoltaik-Halterung passt sie sich an, um die

Energieaufnahme zu maximieren. Zu den weiteren Technologien des Unternehmens

gehören phasenverschiebende Inselanlagen für die Photovoltaikanlage Peñasco in

Mexiko, die drahtlose Heliostat-Technologie für das Solarprojekt in Dubai

(https://www.shanghai-electric.com/group_en/c/2019-11-13/547358.shtml) und die Seite 2 ► Seite 1 von 2





