5 Strategien, wie jeder Unternehmer legal die Steuerlast reduziert (FOTO)

Monheim am Rhein (ots) - Auch die Superreichen wollen nicht Unmengen an Geld an

den Staat verlieren. Deshalb nutzen die meisten von ihnen legale Möglichkeiten,

um ihre Steuerlast erheblich zu senken. Viele dieser Strategien stehen auch

Unternehmern zur Verfügung. Von klugen Investitionen über gezielte

Abschreibungen bis hin zur optimalen Nutzung von Steuerfreibeträgen: Mit dem

richtigen Know-how lassen sich Steuern sinnvoll und legal einsparen.



Die meisten Steuerstrategien der Superreichen sind vollkommen legal und können

ebenso von Unternehmern genutzt werden - vorausgesetzt, es besteht ein

grundlegendes Verständnis und es wird sorgfältig geplant. Nachfolgend werden

fünf legale Ansätze beleuchtet, die jeder Unternehmer kennen sollte.









Eine Holdingstruktur stellt ein effektives Werkzeug dar, um Gewinne optimal zu

verwalten und gleichzeitig Steuern zu sparen. Bei diesem Modell hält eine

Muttergesellschaft als Dachorganisation die Anteile an mehreren

Tochtergesellschaften. Dadurch können Gewinne von operativen Gesellschaften auf

die Holdingebene verschoben werden, was oft mit erheblichen Steuerersparnissen

einhergeht. Zusätzlich profitieren Unternehmer von steuerlichen Begünstigungen

bei Gewinnausschüttungen innerhalb der Holding. So können sie langfristig

Kapital ansammeln, das später gezielt für neue Projekte oder andere

Wachstumsvorhaben verwendet werden kann.



2. Internationale Steueroptimierung nutzen



Wer international tätig ist, kann von Tochtergesellschaften in Ländern mit

niedrigen Steuersätzen profitieren. Länder wie Zypern, die Schweiz oder

Luxemburg bieten besonders günstige Bedingungen, die Unternehmen gezielt nutzen

können, um ihre Steuerlast zu minimieren. Entscheidend ist, sämtliche

Aktivitäten transparent und gesetzestreu zu gestalten. Um eine klare Abgrenzung

zu illegalen Praktiken wie Steuerhinterziehung sicherzustellen, bedarf es daher

einer präzisen Dokumentation der Geschäftstätigkeiten. So bleiben Unternehmer

auf der sicheren Seite, während sie gleichzeitig die Steuerbelastung reduzieren.



3. Vermögen durch Familienstiftungen schützen



Die Gründung einer Familienstiftung ist ein weiterer sinnvoller Ansatz, um

Vermögen zu schützen und Steuern zu sparen. Als eigenständige juristische Person

verwaltet die Stiftung nicht nur das Familienvermögen, sondern bewahrt es auch

für kommende Generationen und schützt es zugleich vor potenziellen Gläubigern.

Zudem bietet eine Familienstiftung den Vorteil, dass sie eine klare Struktur für

die Nachfolge schafft. Darüber hinaus kann die Einbringung von Vermögenswerten

in eine Stiftung dabei helfen, die Erbschaftssteuer erheblich zu senken. Seite 2 ► Seite 1 von 2





