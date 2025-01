FENIX360 erweitert sein visionäres Führungsteam und präsentiert die weltweit erste künstlerzentrierte Social-Media-Plattform (FOTO)

Singapur (ots) - FENIX360 , eine revolutionäre Social-Media-Plattform, gab heute

bekannt, dass das Unternehmen sein Führungsteam erheblich erweitert hat, um

seine Vision, die Kreativ- und Social-Media-Branche zu transformieren,

voranzutreiben. Zu den neuen Mitgliedern zählen mehrere Branchenveteranen, die

zusammen über Jahrzehnte an Erfahrung in den Bereichen Unterhaltung, Technologie

und globales Geschäftsmanagement verfügen.



Sandy Monteiro trat FENIX360 als CEO für Asien bei und bringt mehr als ein

Jahrzehnt an Führungserfahrung bei der Universal Music Group mit. Als ehemaliger

Präsident von Universal Music Südostasien leitete Monteiro das regionale Büro

für Asien (ohne Indien und Japan) und trieb die Entwicklung und Implementierung

neuer Geschäftsstrategien in der Region Asien-Pazifik voran. Während seiner

Amtszeit war er auch als Executive Consultant für die Region Asien-Pazifik

tätig, wo er sich auf die Entwicklung neuer Geschäfts- und strategischer

Partnerschaften konzentrierte. Zuletzt war Monteiro Direktor und Lead Associate

bei Silver Tiger Associates in Singapur und bot dort Beratungs- und

Managementdienstleistungen für geistige Eigentumsrechte, Content-Lizenzierung,

Markenentwicklung und Verbraucherengagement an.





