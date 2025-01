Steigerung der Hefeproteinproduktion zur Deckung der weltweit wachsenden Nachfrage nach alternativen Proteinen

YICHANG, China, 17. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), ein weltweit führendes Unternehmen in der Hefeherstellung, hat offiziell das Richtfest der Hauptanlage für das industrielle Hefeprotein-Produktionsprojekt in Baiyang Yichang abgeschlossen, das eine Jahresproduktion von 11.000 Tonnen erreichen wird, ein Meilenstein der Strategie zur nachhaltigen Proteinentwicklung von Angel Yeast. Das Unternehmen setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein, indem es innovative Fermentationstechnologien und fortschrittliche Bioproduktionsverfahren einsetzt, um die Entwicklung alternativer Proteine und neuer nachhaltiger Lebensmittelprodukte voranzutreiben.

Die herkömmliche Eiweißproduktion – vom Getreide- und Hülsenfruchtanbau bis zur Milchwirtschaft – ist zeitaufwändig und wird den künftigen Anforderungen an Quantität, Qualität und nachhaltiger Versorgung möglicherweise nicht gerecht. Daher besteht ein dringender Bedarf an innovativen, kostengünstigen und qualitativ hochwertigen Verfahren zur Proteinproduktion in großem Maßstab. Angel Yeast hat den Durchbruch geschafft, Proteine aus Hefe zu extrahieren, was nur Stunden dauert und die Produktionseffizienz erheblich steigert. Um die wachsende Marktnachfrage zu befriedigen, wird die Produktionskapazität erweitert, und die 11.000-Tonnen-Produktionslinie soll 2025 in Betrieb genommen werden.