Springer-Chef Tiktok auch in Europa verbieten Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner fordert ein Tiktok-Verbot in der Europäischen Union. Der Vorstandsvorsitzende des Medienkonzerns ("Bild", "Welt") schrieb in einem Kommentar bei "bild.de": "Jetzt ist die EU am Zug. Verbietet Tiktok auch bei uns." …