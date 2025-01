Die Zusammenarbeit von Yumy Candy Company mit Walmart sorgt für eine 200%ige Vertriebssteigerung und ein entsprechendes Umsatzwachstum

VANCOUVER, BC, 17. Januar 2025 / IRW-Press / Die Zusammenarbeit von The Yumy Candy Company Inc., (CSE: TYUM) („Yumy“ oder das „Unternehmen“) mit Walmart hat dazu geführt, dass die Anzahl der Filialen, in denen die Produkte des Unternehmens erhältlich sind, um 200 % gestiegen ist. Darüber hinaus hat die Vertriebssteigerung direkt zu Umsatzsteigerungen geführt, nachdem die Produkte des Unternehmens vom Planogramm „Better-For-You“ auf das sichtbarere und lukrativere konventionelle Planogramm „Conventional Confection“ umgestellt wurden.

Als das Unternehmen zum ersten Mal bei Walmart eingeführt wurde, führte dies zu einem großen Umsatzanstieg, dem die Produktion des Unternehmens nur unter Schwierigkeiten nachkommen konnte. Seitdem hat das Unternehmen seine Versorgungslinien und Produktion verbessert, um der beispiellosen Nachfrage infolge der Einführung in Hunderten von Walmart-Geschäften in ganz Kanada gerecht zu werden. Walmart ist heute einer der wichtigsten Wachstumsmotoren des Unternehmens und vertreibt die ursprüngliche Gummibonbonlinie des Unternehmens sowie die innovative und äußerst erfolgreiche Limonadenlinie, die Cola und Orange umfasst, wobei Erdbeer-Kiwi den Gesamtumsatz anführt.

Walmart ist eine Supercenter-Kette, die mit 403 Filialen in fast jeder Provinz Kanadas vertreten ist. Walmart Canada ist eine Tochtergesellschaft von Walmart Inc., einem multinationalen Einzelhandelsunternehmen, das eine Kette von Supercentern, Discount-Kaufhäusern und Lebensmittelgeschäften mit E-Commerce-Kanälen betreibt. Walmart Inc. wurde 1962 gegründet und verfügte im April 2022 über 10.585 Filialen und Clubs in 24 Ländern, darunter Kanada, USA, Indien, Mexiko, Zentralamerika, Indien, Chile, Südafrika, Brasilien und viele andere. Mit rund 923 Milliarden US$ im Jahr 2024 ist Walmart gemessen am Jahresumsatz das weltweit größte Unternehmen. Mit über 2,2 Millionen Mitarbeitern rund um den Globus ist es auch der größte Arbeitgeber der Welt.

Cassidy McCord

CEO und Direktorin

Kontaktinformationen

The Yumy Candy Company Inc.

Investor Relations

Telefon: (604) 449-2026

E-Mail: investors@yumybear.com

25th Floor, 700 West Georgia Street

Vancouver, British Columbia

V7Y 1B3

Yumy Bear ist ein Hersteller von kostengünstigen, zuckerarmen Süßwaren auf pflanzlicher Basis mit Sitz in Vancouver (British Columbia), das ein Portfolio von gesünderen gelatinefreien Süßigkeiten aus GVO-freien Zutaten mit eigenen Rezepturen entwickelt hat. Alle Produkte sind frei von Gelatine, Soja, Gluten, Nüssen, Milchprodukten, Eiern, Zuckeralkoholen, künstlichen Süßstoffen und genetisch veränderten Organismen.

