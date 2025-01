WDH/Aktien Europa Schluss Gewinne ausgebaut am Ende einer starken Woche Die europäischen Börsen haben ihre Gewinne am Freitag ausgebaut. Der EuroStoxx 50 schloss 0,81 Prozent höher auf 5.148,30 Punkte. Das bedeute auf Wochensicht für den Leitindex der Euroregion ein Plus von 3,4 Prozent. Zwischenzeitlich hatte der …