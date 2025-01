Tiktok will App in USA ohne Garantien der Regierung schließen Tiktok will in den USA mit dem Ablauf einer Verkaufsfrist am Sonntag dichtmachen, wenn es bis dahin keine ausdrücklichere Klarheit von der Regierung gibt. Die bisherigen Äußerungen der Behörden reichten nicht aus, teilten die Betreiber der Video-App …