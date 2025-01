Umbau-Fonds für Kliniken soll aufgebaut werden

BERLIN (dpa-AFX) - Ein milliardenschwerer Unterstützungsfonds für die Neuordnung des Kliniknetzes in Deutschland nimmt Konturen an. Förderfähig sein sollen daraus eine Reihe von Vorhaben, die auf eine Konzentration der Kapazitäten und mehr Spezialisierung zielen, wie es in einem Verordnungsentwurf des Bundesgesundheitsministeriums heißt. Ressortchef Karl Lauterbach (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Für den nötigen Umbau nehmen wir jetzt viel Geld in die Hand." Langfristig werde dies aber Kosten sparen und die Behandlungsergebnisse insbesondere auch bei Krebs deutlich verbessern.

Fonds mit bis zu 25 Milliarden Euro