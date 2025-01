TRADING: Nebenberuflich ein Vermögen mit diesem System

Wie passt das zusammen? Einerseits ist Trading einer der lukrativsten Jobs der Welt, bei dem das Einkommen nach oben offen ist. Andererseits gibt es die Statistiken, wonach 9 von 10 Tradern Geld verlieren. Nun, das passt absolut zusammen.

Der Verteilungsschlüssel ist tatsächlich so gelagert, dass einfach ausgedrückt EINER das gewinnt, was neun andere verlieren. Nun könntest du vielleicht geneigt sein, zu sagen, "aber dann ist es ja extrem unwahrscheinlich, dass ausgerechnet ich der eine bin..."

Dazu ist lediglich eines zu sagen: das entscheidest ganz allein Du selbst! Das Gros der Börsianer fährt im übertragenen Sinn, mit verbundenen Augen, falsch herum auf der Autobahn und hat dabei nur eine Hand am Lenkrad. Ist es dann verwunderlich, dass es meist kracht? Ich denke nicht!

Fragen wir uns also, was die Geisterfahrer-Faktoren sind, die 90% der Trader einen. Denn wenn Du diese kennst, musst Du nur genau diese Fehler vermeiden, und schon wirst Du eben zu den 10% der Trader zählen, die Geld verdienen. Und das nicht zu knapp!

1. KEINE STRATEGIE: Die allermeisten haben überhaut keine fundierte, und evaluiert profitable Strategie. Sie handeln nach Bauchgefühl, nach irgendwelchen heißen Tipps oder sie traden Strategien, die eigentlich gar keine sind, und für die es nicht einmal eine hstorische Kapitalkurve gibt (eben weil sie vom Regelwerk her zu schwammig sind). Du brauchst einen riesigen Gewinnvorteil, der über Jahrzehnte, unabhängig von der Marktphase, viel Geld verdient hat

2. ZU NIEDRIGE ZEITEBENEN: Erschreckend viele private Trader betreiben ultrakurzfristigen Handel, wie Scalping oder Daytrading. Das Problem ist, dass die Ergebnisse im Trading eine Funktion von "Zeit" sind. Wenn Du nur ein paar Minuten oder weniger als einen Tag im Markt bist, kannst Du niemals die ganz großen und lukrativen Bewegungen mitnehmen. Alle meine hochprofitablen Systeme arbeiten tagsübergreifend und sind im Schnitt 2-3 Wochen im Markt. So eliminiert man den Faktor "Zufall" und hat einen hohen Partzipationsgrad

3. ZU HOHE EINSÄTZE: Da die meisten Trader Ansätze, wie z.B. Charttechnik nutzen, die so schwammig sind, dass man sie nicht backtesten und somit auch nicht auf ihre historischen Ergebnisse überprüfen kann, können sie mangels Zahlen auch nicht anständig die angemessene Maximal-Einsatzhöhe kalkulieren. Es ist, wie wenn Du einen Kuchen ohne Rezept backen sollst. Super unwahrscheinlich, dass Du alle Zutaten im richtigen Verhältnis miteinander mischst.

4. ZU WENIG STREUUNG: Streuung ist einer der Garanten für eine stetige Performance. Wenn ich es ganz schnell zusammenfasssen muss, dann ist ein robustes, fundamental basiertes System elementar wichtig (da es auf sämtlichen Marktphasen funktioniert) und davon braucht es aber dutzende, idealerweise sogar eine hohe 2- bis gar 3-stellige Anzahl von Setups auf maximal viele Märkte. Je mehr Setups man kombiniert, desto besser ergänzen sich diese und glätten die Kapitalkurve bei gleichzeitiger Maximierung der Gewinne

5. ZU WENIG WIEDERHOLUNGEN: Und schlussendlich geht es dann darum, WENN Du einen solchen statistischen Edge hast ihn massenhaft auszuspielen, sprich: 200-400 Trades eines Swingtrading-Systems gemacht zu haben, um zufällige Häufungen von spezifischen Ergebnissen zu eliminieren und sich dem statistischen Erwartungswert (Gewinn pro Trade x Anzahl der Wiederholungen) anzunähern.

Wie das konkret ausschaut lernt eine kleine Gruppe von Trader im 5x Portfolio, welches am 1. Februar startet und auch 12 Monate gemeinsamer Umsetzung beinhaltet!

500-2000% mit systematischem Handel

Will man den Gewinn in Relation zum Kapitaleinsatz sehen, so muss man auf die Kennziffer "Return Percent" achten. Sie gibt an, ein wievielfaches des benötigten Kapitals man an Gewinn erzielt. In der folgenden Grafik sind zwei Strategien (Mitte und Rechts), die Renditen von 1977% und 1139% in jeweils einem Rohstoff systematisch und stetig gewonnen haben. Toll dabei ist, dass man im gegensatz zum "HODL´n", nicht permanent sein Kapital bindet, sondern nur 4,5% der Zeit im Markt ist. Über 95% der Zeit ist Dein Kapital NICHT dem Marktrisiko ausgesetzt. Links am Bildrand zum Vergleich eine Strategie, die einen geringen prozentualen Gewinn auf den Einsatz erzielte. Hier benötigte man 15k Kapital, um 24.580$ Gewinn zu erzielen, bei der mittleren Strategie nur 4940$ Kapital für knapp 98.000$ Gewinn.

Im 5x Portfolio sind 96 Setups gebündelt, die zwischen 500 und bis zu 2000% auf das eingesetzte Kapital erzielen.

Das 5x Portfolio verdiente allein binnen der letzten 10 Jahre 1,2 Millionen auf 50.000$ Startsumme!

500%-Strategien in einem Portfolio ab 1. Februar

Ab 1. Februar startet unsere Kombination aus Ausbildung und Umsetzung mit unserem 5x Portfolio.

