Van Aken fordert Mindestlohn-Erhöhung auf 15,12 Euro

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Linken-Parteitag zur Bundestagswahl hat Parteichef Jan van Aken eine Erhöhung des Mindestlohns auf 15,12 Euro gefordert.Damit werde das Wahlprogramm der Linken nachgeschärft und ein Mindestlohn von 60 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland gefordert, sagte van Aken dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". SPD und BSW fordern eine Erhöhung auf 15 Euro. "Wir haben die anderen Parteien schon einmal mit dem Mindestlohn unter Druck gesetzt, bis er dann umgesetzt wurde", sagte der Linken-Chef dem RND."Außerdem wollen wir, dass die Höhe fundiert durchgerechnet wird. Wir wollen uns jetzt nicht wegen zwölf Cent von anderen Parteien absetzen. Aber wir nehmen für uns in Anspruch, dass alles, was wir fordern, realistisch durchgerechnet ist." Die Linke würde sich damit der Forderung des Sozialverbands Deutschland anschließen, so van Aken.Die Linkspartei hält ihren "außerordentlichen Parteitag zur Beschlussfassung des Bundestagswahlprogramms 2025" am Samstag in Berlin ab.