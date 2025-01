Dichter Nebel legt Flughafen Dortmund stundenlang lahm Dichter Nebel hat mehrere Stunden lang alle Starts und Landungen am Flughafen Dortmund verhindert. Am Morgen normalisierte sich die Lage wieder, wie eine Sprecherin sagte. Der Nebel hatte am Freitagnachmittag laut Deutschem Wetterdienst zu …