USA lassen Verkauf zu - neue Bundesregierung muss folgen / US-Aufsichtsbehörde FDA bestätigt Vorteile der rauchlosen Alternative für öffentliche Gesundheit (FOTO)

Berlin (ots) - Die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat am

Donnerstag erstmalig tabakfreien Nikotinbeuteln die Zulassung für den US-Markt

erteilt. Die Prüfung der FDA bestätigte das Potenzial der schadstoffarmen

Produkte zur Verbesserung der öffentlichen Gesundheit. Erwachsenen Rauchern in

Deutschland dürfe dieses alternative Nikotinprodukt nicht länger vorenthalten

werden, erklärt der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse

(BVTE) und fordert erneut eine zeitnahe Aufhebung des Verkaufsverbots für

Nikotinbeutel in der Bundesrepublik.



"Nikotinbeutel sind schadstoffarm, ermöglichen den Rauchausstieg und mindern

dadurch die Gesundheitsrisiken der Konsumenten. Dies hat die fundierte Prüfung

der FDA offiziell bestätigt", kommentiert BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke

die Zulassungsentscheidung: "Die Politik in Deutschland darf nicht länger die

Augen vor diesen Fakten verschließen und muss das Verkaufsverbot für

Nikotinbeutel schleunigst beenden."





