Mit der Ruhe könnte es bald vorbei sein. Silberpreis mit Rallyepotenzial 

Kupfer als Blaupause für Silber?

Während Gold und auch Kupfer bereits haussieren, will Silber noch nicht so recht in Schwung kommen. Zwar hat das Edelmetall die 30 US-Dollar zurückerobert, doch viel mehr ist noch nicht passiert. Der Silberpreis wirkt noch begrenzt. Kupfer entledigte sich in den letzten Tagen bereits diverser limitierender Preisbereiche und startete eine beeindruckende Zwischenrallye. Eine Fortsetzung dieser Preisrallye sollte nicht überraschen, knackte der Kupferpreis doch unlängst den Widerstandsbereich um 4,3 US-Dollar. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Kupferpreis entfesselt - Kupfer vom Crash-Kandidaten zum Rallye-Anwärter. So hoch kann es nun gehen“. Und Kupfer könnte dabei durchaus als Blaupause für Silber dienen.

