Deutschland als Impulsgeber international ausgefallen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Kurz vor Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump hat NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gefordert, dass Deutschland mehr Verantwortung in Europa übernimmt. In den drei Jahren der Ampel-Regierung unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) sei Vertrauen verloren gegangen, sagte der Landesvorsitzende beim Neujahrsempfang der nordrhein-westfälischen CDU in Düsseldorf.

Deutschland sei "als Takt- und Impulsgeber in Europa in den letzten Jahren unter der Ampel ausgefallen", so Wüst. Dabei komme auf das Land jetzt eine internationale Verantwortung zu, die vielleicht noch größer als vor acht Jahren zu Beginn der ersten Amtszeit Trumps sei.