Microland wird in der ISG Providers Lens Study 2024 als führendes Unternehmen für intelligente Automatisierungsdienste ausgezeichnet BENGALURU, Indien, 18. Januar 2025 /PRNewswire/ - Microland, ein führendes globales Unternehmen für digitale Transformation, wurde im Artificial Intelligence for IT Operations (AIOps) Quadrant der ISG Providers Lens Study 2024 für intelligente …