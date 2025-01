Demesne gibt Abschluss der vierten und letzten Tranche der Privatplatzierungsfinanzierung und weitere Unternehmensentwicklungen bekannt

Vancouver, BC, 17. Januar 2025 – Demesne Resources Ltd. (CSE:DEME) (OTCQB:DEMRF) (FWB:RK9) („Demesne“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die vierte und letzte Tranche (die „vierte Tranche“) seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung (das „Angebot“) abgeschlossen hat. Im Rahmen der vierten Tranche gab das Unternehmen 1.740.884 Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) zu einem Preis von 0,25 $ pro Stammaktie aus und erzielte damit einen Bruttoerlös von ca. 435.221 $.

Das Unternehmen erzielte im Rahmen des überzeichneten Angebots über alle Tranchen hinweg einen Bruttoerlös von ca. 2.010.622 $.

Im Zusammenhang mit der vierten Tranche zahlte das Unternehmen den berechtigten Vermittlern Vermittlungsgebühren in Höhe von 11.200 $ in bar und 44.800 Stammaktien-Kaufwarrants (die „Finders Warrants“). Jeder Finders Warrant berechtigt zum Erwerb einer Stammaktie des Grundkapitals des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,25 $ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 12 Monaten.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung bestimmter Zahlungen gemäß der Optionsvereinbarung in Zusammenhang mit dem IMA-Minenprojekt, bestimmter Zahlungen gemäß der Optionsvereinbarung in Zusammenhang mit dem Star-Projekt, Ausgaben im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm, Marketing und Unternehmensentwicklung sowie als allgemeines Betriebskapital verwenden. Alle im Zusammenhang mit der vierten Tranche ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor.