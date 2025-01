Erklärung von Ruben Vardanyan, armenischer politischer Gefangener, der unrechtmäßig in Aserbaidschan inhaftiert ist (übermittelt an seine Familie während seines wöchentlichen Telefonats) BAKU, Aserbaidschan, 18. Januar 2025 /PRNewswire/ - Ich möchte mich an die Weltgemeinschaft wenden, an diejenigen, die sich um die Geschehnisse in unserer Region sorgen, an diejenigen, die sich gegen religiöse Verfolgung auf der ganzen Welt wenden, …