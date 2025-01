Dudenhöffer nennt Grünen-Pläne zur Rettung des E-Autos "Geschwätz"

HeikoEll schrieb gestern 07:09

Wann ist ein Erfolg ein Erfolg und wann ein Misserfolg:



Das Lustige an unserem rosa Schlübbi-Fanboy ist ja, dass er bei kritischen Anmerkungen um Fakten bittet und nun beim Cybertruck schon um das schwammige Wort ERFOLG rum schwurbeln muss!



1. Sind wir hier immer noch in einem Portal, in dem es um Kapitalanlagen geht



2. Erfolg ist, wenn Ziele und/oder Erwartungen übertroffen wurden



3. Hat jedes Unternehmen KPI und wenn Elon Musk wortwörtlich zur Aktionärsversammlung am 16.05.2023 sagt: „……… I expect the Tesla Cybertruck to sell between 250,000 and 500,000 units per year once production is fully ramped, which is a huge number for an electric truck whichever way you look at it.“ dann kann man doch sagen, dass 250-500k verkaufte Cybertrucks pro Jahr ein KPI oder ein Unternehmensziel ist, dass entsprechend geplant (Personal, Produktionsmaschinen Zulieferer etc) wird!





4. Wenn dann Tesla in Q4/24 ca 16.800 Cybertruck verkauft hat, ca 4.000- 8.000 noch auf Halde stehen, sie aber mindestens 60.000 Cybertrucks in Q1/25 verkaufen MÜSSEN, um die eigenen genannten Unternehmensziele zu erreichen, dann sind alle Fragen beantwortet!



Erfolg ist auch, wenn man bei einem voll geschissenen rosa Schlübbi erkennt, dass die Ursprungsfarbe rosa war!



Und ja, Elon Musk hat uns allen gezeigt, was Aufricjtigkeit und respektvoller Umgang in der Kommunikation ist!



Ich bin nicht mehr bereit, kommentarlos dieses verachtende und manipulierte Gelaber von ihm und seinen angefixten Schergen hin zu nehmen