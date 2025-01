Wirtschaft Union will nach Wahlsieg sofort 50 neue Gaskraftwerke bauen lassen Die Union wird im Falle eines Wahlsieges bei der Bundestagswahl massiv in zusätzliche Gaskraftwerke investieren. "Wir müssen so schnell wie möglich 50 Gaskraftwerke in Deutschland bauen, die sofort ans Netz gehen", …