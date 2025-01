Fermion und Simcere schließen exklusive Lizenz- und Kooperationsvereinbarung für Chinas ersten SSTR4-Agonisten gegen Schmerzen

GUANGZHOU, China, 19. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Guangzhou Fermion Technology Co., Ltd. und Simcere Pharmaceutical Group Limited (HKEX: 2096) haben eine Partnerschaft zur Entwicklung des Schmerzmittels FZ002-037 bekannt gegeben, das auf SSTR4 abzielt und sich im klinischen Stadium befindet.

FZ002-037 ist ein hochselektiver, oral verabreichter, niedermolekularer SSTR4-Agonist, der von Fermion entwickelt wurde. Präklinische Studien deuten darauf hin, dass das Medikament in erster Linie eine periphere Analgesie ohne zentrale Nebenwirkungen oder Abhängigkeitsrisiken bewirkt, was es zu einer vielversprechenden Option für Patienten macht, die eine langfristige Schmerzbehandlung benötigen. Es ist der erste in China entwickelte SSTR4-Agonist und der zweite weltweit, der die klinische Phase erreicht hat. Das Medikament hat die klinischen Studien der Phase I in China abgeschlossen. Phase-II-Studien für diabetische periphere Neuropathie sollen bald beginnen. Mögliche Anwendungen erstrecken sich auf verschiedene chronische und akute Schmerzzustände.