Investieren leicht gemacht: So bauen Sie mit ETFs ein Vermögen auf!

Investieren wird oft als komplex und riskant wahrgenommen, doch Experten betonen, dass es mit einer einfachen Strategie und einer langfristigen Perspektive auch für Laien zugänglich ist. Der Schlüssel liegt in der Diversifikation, insbesondere durch den Einsatz von Exchange Traded Funds (ETFs). Historische Daten zeigen, dass ein Portfolio, das zur Hälfte aus US-Aktien und zur Hälfte aus internationalen Aktien besteht, seit 1970 eine annualisierte Rendite von 10,27 Prozent erzielt hat. Trotz zwischenzeitlicher Rückschläge von bis zu 53 Prozent konnte sich das Portfolio über die Jahre hinweg erholen und ein Vermögen von 2.167.500 US-Dollar aus einer Anfangsinvestition von 10.000 US-Dollar aufbauen.

Eine alternative Anlagestrategie könnte ein diversifiziertes Portfolio sein, das 33,3 Prozent in Aktien, 33,3 Prozent in Anleihen und 33,3 Prozent in Gold investiert. Diese Strategie senkt das Risiko, da der maximale Rückschlag auf 19,41 Prozent begrenzt wird und die Erholungszeit auf 19 Monate verkürzt wird. Allerdings ist die annualisierte Rendite mit 9,20 Prozent geringer, was langfristig zu einer Performance von 1.265.800 US-Dollar aus der gleichen Anfangsinvestition führt. Diese Strategie könnte für viele Anleger attraktiver sein, da sie weniger volatil ist und das Risiko von erheblichen Verlusten mindert.

Warren Buffetts Empfehlung, in Aktien-Indexfonds zu investieren, bleibt eine der besten Anlagestrategien. Dennoch könnte die zweite, diversifizierte Variante mehr Menschen ermutigen, mit dem Investieren zu beginnen, da sie weniger Fachwissen erfordert. Ein einfacher Kauf von ETFs, eine jährliche Neugewichtung und das Halten der Fonds können ausreichen, um ein beträchtliches Vermögen aufzubauen, das finanzielle Sicherheit bietet.

Langfristig, wenn die nächste Generation diese Anlagestrategien fortführt, könnten aus dem reinen Aktien-ETF-Depot über 469 Millionen US-Dollar und aus dem diversifizierten Depot über 274 Millionen US-Dollar entstehen. Dies verdeutlicht, dass Investieren nicht nur einfach, sondern auch äußerst lohnend sein kann, wenn man die richtige Strategie verfolgt und Geduld hat. Es bedarf lediglich einer gewissen Sparsamkeit, eines Depots und weniger ETFs, um erfolgreich zu investieren.

