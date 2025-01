Zalando überrascht Anleger: Positive Prognose und Kurssteigerung erwartet!

Zalando investierte im vergangenen Jahr 210 Millionen Euro in Infrastruktur und Technologie, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die genannten Zahlen vorläufig und ungeprüft sind; die endgültigen Ergebnisse werden am 6. März 2025 veröffentlicht. Die positiven Nachrichten haben sich bereits im Aktienkurs niedergeschlagen, der im Xetra-Handel um knapp 14 Prozent gestiegen ist. Aktuell liegt der Kurs bei 33,42 Euro.

Zalando hat die Anleger mit einer positiven Prognose für das Geschäftsjahr 2024 überrascht. Der Online-Modehändler erwartet ein bereinigtes EBIT von etwa 510 Millionen Euro, was die vorherige Schätzung von 440 bis 480 Millionen Euro deutlich übertrifft. Diese erfreuliche Entwicklung ist insbesondere auf ein starkes viertes Quartal zurückzuführen, in dem Zalando sowohl ein marketinggetriebenes Kundenwachstum als auch eine verbesserte Verkaufsquote verzeichnen konnte. Das Unternehmen meldete zudem einen Anstieg des Bruttowarenvolumens (GMV) um 4,5 Prozent auf 15,3 Milliarden Euro und einen Umsatzanstieg von 3,9 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro.

Analysten zeigen sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung von Zalando. Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktie von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul hebt hervor, dass das Vertrauen in eine nachhaltige Trendwende bei Zalando wachse, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Übernahme von About You. Auch die Deutsche Bank Research hat das Kursziel nach den starken Jahreszahlen von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane merkte an, dass Zalando im vierten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis um etwa sieben Prozent über den Konsensschätzungen lag.

Die Baader Bank hat ebenfalls die Einstufung auf "Add" mit einem Kursziel von 35 Euro beibehalten und die starken Zahlen als Beleg dafür gewertet, dass Zalando in der Lage ist, die eigenen Vorgaben zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Insgesamt zeigen die aktuellen Entwicklungen, dass Zalando trotz eines herausfordernden Marktumfelds profitabel wachsen kann. Die Erwartungen der Anleger sind gestiegen, und es bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen den Schwung ins neue Jahr mitnehmen kann.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 32,01EUR auf Tradegate (17. Januar 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.