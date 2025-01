Verbio-Aktien stürzen um 23% ab: Anleger in großer Sorge! Die Aktien des Biokraftstoff-Herstellers Verbio haben am Donnerstag einen dramatischen Rückgang von fast 23 Prozent erlitten, was die Anleger in eine schwierige Lage bringt. Der Kurs fiel auf 8,28 Euro, den tiefsten Stand seit Mai 2020, und damit um …