Bank of America: Rekordgewinne und optimistische Zukunftsausblicke!

Die US-Berichtssaison hat traditionell mit den Banken begonnen, und die jüngsten Ergebnisse von Goldman Sachs, Citi, JP Morgan und Bank of America (BofA) zeigen eine beeindruckende Performance. Besonders hervorzuheben sind die Zahlen der Bank of America für das vierte Quartal 2024, die ein starkes Wachstum verzeichnen konnten. Der Nettogewinn der Bank betrug 6,7 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von über 115 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Pro Aktie ergab sich ein Gewinn von 0,82 US-Dollar, verglichen mit 0,35 US-Dollar im Vorjahr.

Die Umsätze der Bank beliefen sich auf 25,3 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 15 Prozent im Jahresvergleich entspricht. Haupttreiber dieses Wachstums waren höhere Gebühren aus dem Asset Management und Investment Banking sowie verbesserte Umsätze im Sales- und Trading-Bereich. Die Nettozinsgewinne lagen bei 14,4 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Diese Entwicklung wurde durch eine stärkere Aktivität im Global Markets-Bereich, das Repricing von Festzinsanlagen und ein Kreditwachstum unterstützt, obwohl niedrigere Zinssätze teilweise dämpfend wirkten.