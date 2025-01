Inflation in Europa: Leichter Anstieg im Dezember, aber positive Tendenz!

Die Inflationsraten variieren stark zwischen den Mitgliedstaaten. Irland verzeichnete mit 1,0 Prozent die niedrigste Rate, gefolgt von Italien (1,4 Prozent) und mehreren Ländern wie Luxemburg, Finnland und Schweden (jeweils 1,6 Prozent). Im Gegensatz dazu kämpft Rumänien mit der höchsten Inflationsrate von 5,5 Prozent, gefolgt von Ungarn (4,8 Prozent) und Kroatien (4,5 Prozent). Während in sieben Mitgliedstaaten die Inflationsrate im Vergleich zum Vormonat zurückging, stieg sie in neunzehn Ländern.

Die Inflation in Europa zeigt im Dezember 2024 einen leichten Anstieg, bleibt jedoch im Jahresvergleich rückläufig. Laut Eurostat betrug die jährliche Inflationsrate im Euroraum 2,4 Prozent, ein Anstieg von 2,2 Prozent im November, jedoch deutlich unter den 2,9 Prozent des Vorjahres. In der gesamten Europäischen Union lag die Inflationsrate bei 2,7 Prozent, verglichen mit 2,5 Prozent im November und 3,4 Prozent im Dezember 2023.

In Deutschland betrug die Inflationsrate im Dezember 2,8 Prozent, was einem Anstieg von 0,4 Prozent im Vergleich zum November entspricht, jedoch unter den 3,8 Prozent des Vorjahres liegt. Der Dienstleistungssektor war der Haupttreiber der Inflation im Euroraum, gefolgt von Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak. Trotz des leichten Anstiegs im Dezember zeigt die allgemeine Tendenz der Inflation eine positive Entwicklung, da sich die Teuerung von den Höchstständen des Vorjahres entfernt.

Parallel dazu zeigt der Euro gegenüber dem US-Dollar eine gewisse Stabilität, konnte sich jedoch nicht über der Marke von 1,03 Dollar halten. Besser als erwartete US-Konjunkturdaten führten zu kurzfristigen Belastungen, bevor der Euro auf 1,0331 Dollar stieg. Der Referenzkurs der Europäischen Zentralbank wurde auf 1,0298 Dollar festgesetzt. Anleger am Devisenmarkt zeigen sich zurückhaltend, insbesondere vor der Amtseinführung von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten.

Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Lage in Europa angespannt, mit signifikanten Unterschieden in der Inflationsentwicklung zwischen den Mitgliedstaaten. Während einige Länder von moderater Inflation profitieren, kämpfen andere mit erheblichen Preissteigerungen, was die wirtschaftliche Stabilität der Eurozone herausfordert.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 1,027USD auf Forex (17. Januar 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.