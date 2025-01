Richemont erzielt Rekordumsatz: Luxusmarkt zeigt überraschende Stärke!

Der Schweizer Luxuskonzern Richemont, bekannt als Muttergesellschaft der Marke Cartier, hat im Weihnachtsquartal 2024/25 einen Rekordumsatz von 6,2 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieses Ergebnis übertrifft die Erwartungen der Analysten und markiert den höchsten Quartalsumsatz in der Unternehmensgeschichte. Trotz einer schwachen Nachfrage auf dem wichtigen chinesischen Markt, wo der Umsatz um 18 Prozent zurückging, zeigt sich Richemont robust. Der Umsatz im asiatisch-pazifischen Raum insgesamt fiel um 7 Prozent, während in Europa und in den USA eine starke lokale Nachfrage und eine Erholung des Tourismus zu verzeichnen sind.

Analysten sehen in den aktuellen Zahlen ein positives Signal für die Erholung des Luxusmarktes. Luca Solca, Senior Analyst bei Bernstein, hebt hervor, dass insbesondere Europa und der asiatisch-pazifische Raum (ohne China) deutliche Verbesserungen zeigen. Die starke Performance von Richemont, insbesondere im Schmucksegment, unterstützt die Position des Unternehmens als Branchenführer und weckt Hoffnungen auf eine breitere Erholung des Luxussegments im Jahr 2024.