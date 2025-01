UnitedHealth Group: Trotz Rückschlägen besser als erwartet – Ein Blick auf 2024!

Die UnitedHealth Group, der größte US-Krankenversicherer, hat die Ergebnisse für das Gesamtjahr und das vierte Quartal 2024 veröffentlicht. Trotz eines herausfordernden Jahres, das von einem Hackerangriff und dem verlustreichen Verkauf der Brasilien-Sparte geprägt war, schnitt das Unternehmen besser ab als von Analysten erwartet. Der Nettogewinn belief sich auf 14,4 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Analysten hatten jedoch mit einem noch geringeren Gewinn gerechnet.

Im vierten Quartal meldete UnitedHealth Prämieneinnahmen von 76,48 Milliarden US-Dollar, was unter den Erwartungen von 78,06 Milliarden US-Dollar lag. Der Gesamtumsatz für das Quartal betrug 100,81 Milliarden US-Dollar, ebenfalls unter den prognostizierten 101,76 Milliarden US-Dollar. Trotz dieser Rückgänge konnte das Unternehmen im Gesamtjahr 2024 einen Umsatz von 400,3 Milliarden US-Dollar erzielen, was einem Wachstum von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die operative Tätigkeit generierte Barmittelzuflüsse von 24,2 Milliarden US-Dollar, was das 1,6-fache des Nettogewinns darstellt.