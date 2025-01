Drägerwerk: Solides Ergebnis 2024 trotz Herausforderungen – Anleger optimistisch!

Drägerwerk, der Lübecker Hersteller von Medizintechnik und Sicherheitstechnik, hat im Geschäftsjahr 2024 trotz herausfordernder Marktbedingungen ein solides Ergebnis erzielt. Der währungsbereinigte Umsatz stieg um 0,6 Prozent auf 3,373 Milliarden Euro, blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück, die einen Anstieg zwischen 1,0 und 3,0 Prozent prognostizierten. Im Vergleich zum Vorjahr stagnierte der nominale Umsatz, da das Unternehmen 2023 von Sondereffekten wie einer hohen Nachfrage nach Beatmungsgeräten in China profitierte, die 2024 ausblieben.

Das Segment Sicherheitstechnik verzeichnete ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 5,1 Prozent auf 1,47 Milliarden Euro, während die Medizintechnik einen Rückgang von 2,6 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro hinnehmen musste, was vor allem auf die schwache Marktsituation in China zurückzuführen ist. Positiv hervorzuheben ist die Verbesserung der Bruttomarge auf 45,0 Prozent (Vorjahr: 43,3 Prozent) und ein Anstieg des EBIT um 19 Prozent auf 197 Millionen Euro, was einer EBIT-Marge von 5,8 Prozent entspricht – über der prognostizierten Spanne von 4,0 bis 5,5 Prozent.