Revolutionäre 3D-Technologie: Metavista3D verbessert iPhone-Funktionen!

Ein zentrales Problem der aktuellen iPhone-Modelle ist die Konfiguration der Linsen, die die Tiefenwahrnehmung einschränkt. Hier setzt die patentierte Technologie von Metavista3D an, die die immersive Qualität der 3D-Inhalte verbessert und realistische Visualisierungen ohne die Notwendigkeit spezieller Brillen ermöglicht. CEO Jeff Carlson beschreibt die neue iPhone-Funktion als Durchbruch für den 3D-Markt, da sie es Nutzern ermöglicht, kostengünstig eigene 3D-Inhalte zu erstellen. Er äußert die Hoffnung, dass auch andere Mobilfunkanbieter diese Technologie übernehmen, um das Wachstum der 3D-Inhaltserstellung zu fördern.

Metavista3D Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver, hat auf der Consumer Electronics Show (CES) 2025 bedeutende Fortschritte in der 3D-Technologie vorgestellt. Im Fokus steht die Verbesserung der 3D-Aufnahmefähigkeiten der neuen Spatial-Funktion der iPhone-Modelle 14 und 15 Pro von Apple. Diese Geräte nutzen ein Dual-Lens-Kamerasystem, das es Nutzern ermöglicht, qualitativ hochwertige 3D-Inhalte zu erstellen. Die neue Funktion wurde ursprünglich für die Unterstützung von Inhalten auf Apples Vision Pro entwickelt, bietet jedoch auch Potenzial für die Integration in die Plattform von Metavista3D.

Darüber hinaus hat Metavista3D am 17. Januar 2025 ein nicht vermitteltes Privatplacement von 135.870 Stammaktien zu einem Preis von 3,68 USD pro Aktie angekündigt, was Bruttoerlöse von 500.000 USD generieren soll. Diese Mittel sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Zudem hat das Unternehmen eine Vereinbarung zur Schuldenregulierung mit einem Gläubiger getroffen, um 587.000 USD an ausstehenden Schulden durch die Ausgabe von 159.510 Stammaktien zu begleichen.

Metavista3D ist mit seiner Tochtergesellschaft psHolix AG führend in der Entwicklung von KI-gesteuerten, pseudo-holografischen Display-Technologien, die die Interaktion mit räumlichen Inhalten revolutionieren sollen. Mit über 20 Patenten und einem klaren Innovationsfokus gestaltet das Unternehmen die Zukunft von immersiven, brillenfreien 3D-Erlebnissen. Die Aktien von Metavista3D sind an der TSX-Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD sowie an der Frankfurter Börse unter E3T gelistet.

Insgesamt deutet die Innovationskraft von Metavista3D auf eine vielversprechende Zukunft für die 3D-Technologie hin, insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung der Tiefe und des Realismus in 3D-Visualisierungen.

Die Metavista3D Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,40 % und einem Kurs von 2,66EUR auf Frankfurt (17. Januar 2025, 21:25 Uhr) gehandelt.