Ölpreise sinken leicht: Waffenruhe im Gaza-Konflikt und neue Sanktionen im Fokus

Am Donnerstag sind die Ölpreise nach einem deutlichen Anstieg am Vortag leicht gesunken. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 81,73 US-Dollar, was einem Rückgang von 30 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 32 Cent auf 79,72 Dollar. Trotz dieser Rückgänge bleiben die Preise in der Nähe der Höchststände, die am Mittwoch erreicht wurden. Die geopolitische Lage im Nahen Osten hat sich entspannt, da Israel und die Hamas eine Waffenruhe im Gazastreifen vereinbart haben, was die Hoffnungen auf ein Ende des seit 15 Monaten andauernden Konflikts nährt. Zuvor hatten die Spannungen in der ölreichen Region die Ölpreise stark beeinflusst.

Marktbeobachter verweisen auf eine leichte Gegenbewegung am Ölmarkt. Die Internationalen Energieagentur (IEA) hatte zur Wochenmitte mit positiven Prognosen für den Ölmarkt für Auftrieb gesorgt. Die IEA geht davon aus, dass der Überschuss an Rohöl in diesem Jahr geringer ausfallen wird als zuvor angenommen, was teilweise auf neue Sanktionen der scheidenden US-Regierung gegen die russische Energiewirtschaft zurückzuführen ist. Diese Einschätzung hatte die Ölpreise zeitweise auf den höchsten Stand seit Juli steigen lassen.