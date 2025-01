SUSS MicroTec übertrifft Erwartungen: Umsatzsprung und starke Auftragslage!

SUSS MicroTec SE hat am 16. Januar 2025 vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht, die die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen. Das Unternehmen, das sich auf Lösungen für die Halbleiterindustrie spezialisiert hat, erzielte im vierten Quartal einen Umsatz von etwa 150 Millionen Euro, was zu einem Gesamtumsatz von voraussichtlich 445 Millionen Euro für das gesamte Jahr führt. Diese Zahl liegt erheblich über der ursprünglichen Prognose von 380 bis 410 Millionen Euro.

Die Bruttomarge wird auf rund 40 % geschätzt, was das obere Ende der prognostizierten Spanne von 38 bis 40 % erreicht. Auch die EBIT-Marge wird mit etwa 17,5 % angegeben, was über der vorherigen Schätzung von 14 bis 16 % liegt. Diese positiven Ergebnisse sind das Resultat einer hohen Nachfrage in der Branche, die sich im Auftragseingang widerspiegelt. Im vierten Quartal 2024 verzeichnete SUSS einen Auftragseingang von 147 Millionen Euro, aufgeteilt in 102 Millionen Euro für Advanced Backend Solutions und 45 Millionen Euro für Photomask Solutions. Insgesamt erhielt das Unternehmen im Jahr 2024 Aufträge im Wert von 423 Millionen Euro.