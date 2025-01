Staatsanleihen im Aufwind: Euro-Bund-Future steigt trotz US-Inflationssorgen!

Am Donnerstag bewegten sich die Kurse deutscher Staatsanleihen kaum, wobei der Euro-Bund-Future leicht um 0,04 Prozent auf 131,56 Punkte stieg. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,54 Prozent. Diese Stabilität folgte auf einen deutlichen Anstieg am Vortag, der durch einen unerwarteten Rückgang der Kerninflationsrate in den USA ausgelöst wurde. Dieser Rückgang hatte die Spekulation auf Zinssenkungen in den USA angeheizt und die Renditen deutscher Anleihen unter Druck gesetzt.

Die Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten am Nachmittag brachte keine neuen Impulse für den deutschen Rentenmarkt. Die Einzelhandelsumsätze im Dezember stiegen weniger stark als erwartet, während die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht zunahmen. Zudem waren die amerikanischen Einfuhrpreise im Dezember stärker gestiegen als prognostiziert.