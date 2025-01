Brandenburg in Alarmbereitschaft: MKS-Verdacht bedroht Agrarwirtschaft!

In Brandenburg wird mit Spannung auf die Ergebnisse eines Laborbefunds zur Maul- und Klauenseuche (MKS) gewartet, nachdem ein Verdachtsfall aufgetreten ist. Sollte sich der Verdacht bestätigen, könnte dies die Hoffnungen auf eine schnelle Eindämmung des hochansteckenden Virus zunichte machen. MKS betrifft vor allem Klauentiere wie Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen und führt zu hohem Fieber, Schmerzen und Bläschenbildung. Die Krankheit ist für Menschen nicht gefährlich, jedoch kann sie verheerende wirtschaftliche Folgen für die Agrarbranche haben.

Das Virus kann sich schnell verbreiten, da die Inkubationszeit nur zwei bis sieben Tage beträgt. Es bleibt zudem lange infektiös, auch in kontaminierten Umgebungen. Der letzte bestätigte Fall in Deutschland liegt über 35 Jahre zurück, was die aktuelle Situation besonders besorgniserregend macht. Infolge des Verdachts wurden bereits Tiere in betroffenen Betrieben getötet, um eine Ausbreitung zu verhindern.