Bankkunde erhält Vorfälligkeitsentschädigung zurück / Dr. Stoll & Sauer sieht durch Vorfälligkeitsjoker Klagewelle auf Banken zurollen

Aktienkater schrieb 15.01.25, 23:40

Moin,

ich möchte einmal ganz bescheiden nachfragen, wo denn meine xy t Aktien verborgen sind?

Wenn die Summe aller Ankeraktionäre einschl. ihrer Finanzinstrumente bereits rd. 100% halten, dann kann das doch nur bedeuten, dass die Finanzinstrumente zumindest zum Teil noch gar nicht gedeckt sind, d.h. im Fall von Ausübungen müssten diese Aktien noch am Markt beschafft werden. Was das für den Kursverlauf bedeuten könnte, kann sich jeder selbst ausmalen.

Insofern verstehe ich schon mal gar nicht, warum der Kurs ausgerechnet nach den heutigen Meldungen gefallen ist.



Dass ausgerechnet Barclays so viele CoBa Aktien hält bzw. sich über Finanzinstrument Zugriff darauf gesichert hat, ist schon bemerkenswert.

Aber offenbar verfolgen die rein altruistische Zielsetzungen.

"Barclays-Bestände in Bezug auf die Commerzbank dienen weder der Umsetzung eines strategischen Ziels von Barclays in Bezug auf die Commerzbank noch dem Zweck der Erzielung von Handelsgewinnen aus einer Finanzanlage in der Commerzbank."

Quelle: https://www.finance-magazin.de/banking-berater/ma/barclays-sichert-sich-weitere-anteile-an-der-commerzbank-197885/



Dazu passt auch die Meldung vom 13.12.2024, dass Barclays in einer Analyse den Kurs der CoBa von 17 € auf 16,50 € senkt.

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/commerzbank-aktie-barclays-capital-gibt-equal-weight-bewertung-bekannt-14091851



Noch besser: am 25.01.2024 hatten die Analysten von Barcleys als einzige die Empfehlung "underweight" mit einem Kursziel von 10,5 € abgegeben.

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/experten-analyse-commerzbank-aktie-im-minus-barclays-capital-reduziert-kursziel-fuer-commerzbank-13201907



Wer jetzt meint, diese Experten hätten die selbst herausgegebenen sog. Analysen dazu genutzt, um die eigene Einkaufstour zu verbilligen, der muss sich irren, denn wie oben erwähnt, das ganze dient nicht zur Erzielung von Handelsgewinnen. Und wenn sich am Ende doch etliche Millionen Gewinn dabei ergeben, dann wird das wohl dem Zufall zugeschrieben.



Ab heute werde ich selbst bei einem Kurs von 26 € noch gründlich über einen möglichen Verkauf nachdenken. Ich möchte betonen, dass auch bei mir Handelsgewinne nicht beabsichtigt sind, sondern lediglich ggf. zufällig eintreten werden. Ironie off

Gruß

Aktienkater