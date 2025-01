Goldpreis knackt die 2.700 USD und macht weiter Druck. Barrick Gold mit Sorgen

Als Reaktion auf die Preisdaten griffen die üblichen Mechanismen. Die US-Aktienindizes schalteten einen Gang höher. Die Renditen der US-Staatsanleihen kamen zurück, die imposante Rallye des US-Dollars geriet ins Stocken. Das wiederum stachelte den Goldpreis an. Die Situation rund um die Anleiherenditen und den US-Dollar wurde im gestrigen Kommentar „Silber vor Preisexplosion?“ ausführlicher thematisiert. Doch nicht nur Gold und Silber weisen aktuell überaus spannende Konstellationen auf, auch Kupfer ( „Kupferpreis entfesselt“ ) und Brent Oil ( „Ölpreis bald dreistellig“ ) gilt es, in diesen Tagen im Auge zu behalten.

Aus bullischer Sicht hätten die letzten Handelstage nicht viel besser verlaufen können. Die unter der Woche veröffentlichten US-Verbraucherpreise für Dezember fielen besser aus, als erwartet. In der Kernrate blieb der Anstieg im Dezember mit 0,2 Prozent unter dem Wert aus dem Vormonat (+0,3 Prozent). Diese Abweichung schürte sofort Zinshoffnungen. Könnte die US-Notenbank die Leitzinsen in 2025 womöglich doch etwas deutlicher senken, als bislang erwartet?

Gold bald bei 3.000 US-Dollar?

Mit der Rückkehr über die 2.700 US-Dollar gelang Gold aus charttechnischer Sicht ein wichtiger Teilerfolg. Mit einem Wochenschluss oberhalb der 2.720 US-Dollar hätte Gold seine Ambitionen noch deutlicher unterstreichen können, doch das wäre wohl des Guten zu viel gewesen. Damit ist allerdings bereits die Aufgabe für die kommenden Tage klar definiert – der Goldpreis muss über die 2.720 US-Dollar und 2.800 US-Dollar, um sich den Weg in Richtung 3.000 US-Dollar zu ebnen.

Zusammengefasst – (Fast) Alles spricht für Gold

Nachgebende Anleiherenditen, ein US-Dollar, der seinen Würgegriff etwas gelockert hat, und eine bärenstarke technische Verfassung lassen eigentlich nur einen Schluss zu - Gold läuft jetzt auf 3.000 US-Dollar. Dennoch gibt es einen Aspekt, der zur Vorsicht mahnen sollte. Der Markt ist sich nahezu „einig“, dass dieses so kommen wird. Nicht zuletzt die recht positiven Goldpreisprognosen der Banken schüren diesen Optimismus. Wenn es also etwas an der aktuellen Situation zu bemängeln gilt, dann ist es der überbordende Optimismus. Dieser könnte die Fortsetzung der Goldpreisrallye (zumindest temporär) gefährden.

Barrick Gold mit Sorgen

Im Goldsektor herrscht nicht überall eitel Sonnenschein. Der kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Barrick Gold steht im Konflikt mit der Regierung Malis. Seit geraumer Zeit schwelt der Konflikt. Nun ist der eskaliert. Barrick Gold hat als Reaktion auf die jüngsten Ereignisse den Betrieb des Loulo-Gounkoto-Bergbaukomplex auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

Um die Bedeutung des Komplexes zu verdeutlichen: Im Jahr 2023 produzierte Loulo-Gounkoto 547.000 Unzen Gold bei vergleichsweise niedrigen AISC von 1.166 US-Dollar je Unze. Anleger und Investoren betrachten die Situation mit zunehmender Sorge. Die Aktie der Kanadier droht weiter abgehängt zu werden. Während die Aktien der Mitbewerber, wie etwa die von Agnico Eagle Mines oder von Kinross Gold, vom robusten Goldpreis profitieren, dümpelt Barrick Gold im Bereich von 15 US-Dollar / 16 US-Dollar.

Barrick Gold hat die Veröffentlichung der Q4-Ergebnisse für den 12. Februar angekündigt.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

