DAX – Dynamisch zum Ausbruch, wie lange geht das gut?

Nach dem positiven Jahresauftakt und dem kurzen Verschnaufen, konnte der DAX dynamisch über die Widerstandszone steigen. Ein klassisches Pullback an diese Zone, die nun zur Unterstützung wird, würde auch zur Saisonalität passen. Ein ruhiger Wochenauftakt mit einer anschließenden weiteren Anstiegsbewegung wäre somit von der Statistik unterstützt. Die Umsätze haben zuletzt leicht angezogen und damit den Ausbruch unterstützt. Der anstehenden Saisonalität sollte man etwas mehr Beachtung schenken, als den im überkauften Bereich notierenden Indikatoren. Somit sind als Fazit ein holpriger Wochenauftakt und ein freundlicher Wochenschluss zu erwarten.

Dow Jones – Unterstützung nicht erreicht, Widerstand gebrochen

Der US-Index hat die Unterstützungszone bei knapp über 41.000 Punkten nicht mehr ausgelotet. Stattdessen konnte der Dow Jones die Widerstandszone zum Wochenschluss überwinden. Die Tagestopnotierungen konnten allerdings am Freitag nicht gehalten werden, was aber noch nicht als Stimmungswende gewertet werden sollte. Die im überkauften Bereich notierenden Indikatoren könnten jetzt zur Bremse werden. Insgesamt hat sich die Lage etwas verbessert. Wichtig war, dass die jüngste Abwärtsbewegung das Tief vom November letzten Jahres nicht unterschritten hat. Die aktuelle Anstiegsbewegung sollte den Index in den nächsten Wochen über das Dezembertop führen, um den Aufwärtstrend nach der Dow-Theorie intakt zu halten.

Gold – Widerstand erreicht, wie geht es jetzt weiter?

Gold ist zweifelsohne wieder in die Spur gekommen. Nach dem Absturz im November, konnte sich das gelbe Metall wieder deutlich erholen. Allerdings hat sich nun im Bereich um 2.700 USD ein Widerstand aufgebaut, der offenbar für die Marktteilnehmer eine Hürde darstellt. Zumindest konnte das Edelmetall am Freitag nicht an die jüngste Anstiegsbewegung anknüpfen. Die im überkauften Bereich notierenden Indikatoren lassen für den Wochenauftakt nicht viel Gutes erwarten. Ein erneuter Rückgang sollte somit nicht verwundern.

Öl – Mit Blick auf Widerstand lässt die Dynamik nach

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Zunächst hat sich Öl von der Unterstützungszone recht zögerlich entfernt. Zuletzt wurde die Aufwärtsbewegung aber immer dynamischer. Der Widerstand kommt nun aber in Sichtweite, was auch mit einer nachlassenden Dynamik einher geht. Die Indikatoren hatten zuletzt Divergenzen gebildet, was jetzt dazu führt, dass Verkaufssignale bevorstehen. Somit sollte der Widerstand nicht mehr erreicht werden können. Eine Korrekturbewegung in der kommenden Woche sollte somit nicht überraschen.





Bitcoin/USD – Ein neues Rekordhoch könnte erreicht werden

Auch wenn sich der Bitcoin inzwischen um die 100.000er-Marke eingerichtet hat, deutet der jüngste Anstieg darauf hin, dass ein neues Rekordhoch in der kommenden Woche angestrebt wird. Zuletzt hat die Kryptowährung im Bereich von 90.000 USD eine Hammerformation generiert, die aber inzwischen abgearbeitet sein sollte. Wegen der Indikatorenlage, die beim Bitcoin allerdings nicht überbewertet werden sollte, ist ein neues sofortiges Durchstarten nicht unbedingt zu erwarten. Ein neues Top über 110.000 USD ist gleichwohl nicht auszuschließen.

