Top-Artikel der Kalenderwoche 03/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

XRP hat am Mittwoch mit 2,90 US-Dollar ein neues Rekordhoch erreicht. Spekulationen über den SEC-Rechtsstreit und kühne Prognosen treiben die Euphorie. Next stop 10 US-Dollar?

Das war in dieser Woche für unsere wallstreetONLINE Community besonders interessant. Unten finden Sie die spannendsten Artikel aus der aktuellen Kalenderwoche zum Nachlesen.

Microsoft bleibt laut Cantor Fitzgerald ein Top-Pick für Anleger, insbesondere aufgrund seines Potenzials im Bereich künstlicher Intelligenz. Auch andere Analysten glauben an die Aktie.

Mit einer Hand voll Dollar zu einem Imperium – Investor Warren Buffett kennt die ganz großen Erfolgsgeschichten von Unternehmern.

Der größte Vermögensverwalter der Welt sammelt riesige Summen für seine ETF-Produkte ein. Auch das Geschäft mit Übernahmen läuft besser als erwartet. Die Aktie legt am Mittwoch vorbörslich kräftig zu,

„Investieren ist keine Raketenwissenschaft.“ Alles, was Sie benötigen, sind wenige ETFs und ein langes Leben.

Trotz einer Kursvervierfachung im letzten Jahr warnen Analysten vor einer überhöhten Bewertung. Bringt Trumps neue Politik die Blase zum Platzen?

Der US-Pharmakonzern Merck & Co beeindruckt mit fortgesetztem Unternehmenswachstum und einer stetig steigenden, überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite.

Digital Realty Trust könnte nach Ansicht der Deutschen Bank in Zukunft solide Gewinne erzielen, da die Nachfrage nach Rechenzentren nach wie vor hoch ist.

Aktien von Unternehmen, die Güter des täglichen Bedarfs produzieren, sind auch meist an der Börse ein Dauerläufer.

Es ist bisher kein guter Jahresstart für Palantir-Aktionäre. Analysten von Jefferies sagten am Montag, dass die Aktie weiteren Abwärtsrisiken ausgesetzt sein könnte.

Meistdiskutierte Wertpapiere

Über diese Wertpapiere spricht die Finanz-Community. Die meistdiskutierten Aktien dieser Woche auf wallstreet-online.de auf einen Blick.

Top & Flop Werte der Kalenderwoche 03/25

In der vergangenen Handelswoche zeigten sich die deutschen Aktienindizes uneinheitlich, wobei sowohl positive als auch negative Entwicklungen zu verzeichnen waren. Im DAX stachen insbesondere die Deutsche Bank und Rheinmetall hervor, die mit Kursgewinnen von 6,53 % beziehungsweise 6,13 % an der Spitze standen. Auch Zalando, BASF und Bayer konnten sich mit Zuwächsen von 5,80 %, 5,74 % und 5,10 % in der oberen Tabellenhälfte positionieren.