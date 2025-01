Özdemir für weitere Wachsamkeit bei Tierseuche

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir setzt auf weitere Wachsamkeit zur Eindämmung der Maul- und Klauenseuche. "Wir sind nach wie vor vorsichtig", sagte der Grünen-Politiker nach einer Agrarministerkonferenz am Rande der Grünen Woche in Berlin. Es sei angemessen, Schritt für Schritt vorzugehen. Klar sei, dass "das Einfrieren" erst einmal ende, erläuterte er mit Blick auf das Auslaufen eines Transportverbots für Tiere in Brandenburg. "Aber das heißt ja nicht, dass wir wieder zur Normalität zurückkehren können."

Özdemir sagte, es sei bislang bei dem einzigen Vorfall in Brandenburg geblieben. Die Eintragsquelle sei aber noch nicht bekannt. Zudem werde weiterhin sehr genau bei jedem einzelnen Verdachtsfall geschaut, ob es sich um die Maul- und Klauenseuche handele oder nicht. Deutschland tue alles nach Lehrbuch, was notwendig sei. Zugleich gelte maximale Transparenz.