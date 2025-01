Merz steht für nötigen Richtungswechsel

BRILON (dpa-AFX) - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich bei einem Besuch im Sauerland demonstrativ hinter Friedrich Merz (CDU) als Kanzlerkandidaten der Union gestellt. "Das sage ich aus tiefer Überzeugung: Ich will, dass Friedrich Merz der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird", sagte Söder bei einem Wahlkampfauftritt in einer Schützenhalle in der sauerländischen Stadt Brilon vor rund 1.300 Gästen.

Söder hatte im September zugunsten von Merz auf die Kanzlerkandidatur der Union verzichtet, nachdem er zuvor damit geliebäugelt hatte.