Wirtschaft mit umfassendem Bürokratieabbau ankurbeln

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einem umfassenden Bürokratieabbau will die Europäische Volkspartei (EVP) die Wirtschaft ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen. Die EVP werde sich dafür stark machen, die europäische Lieferkettenrichtlinie und die Nachhaltigkeitsrichtlinie für mindestens zwei Jahre komplett auszusetzen, sagte Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz zum Abschluss einer Klausur von Spitzenvertretern der europäischen bürgerlich-konservativen Parteienfamilie EVP in Berlin. Die EVP bereitete sich bei ihrem Treffen auch auf die Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump an diesem Montag vor.

Merz forderte eine abgestimmte Reaktion auf Trump. "Solange die europäischen Mitgliedsstaaten vereint sind, werden sie in der Welt respektiert, auch in den USA. Und solange sie gespalten sind, wird uns niemand ernst nehmen", sagte er. Die Amtseinführung Trumps "wird unsere Bemühungen beschleunigen, unsere Kräfte zu bündeln und gemeinsam zu handeln". Trump sei sehr gut kalkulierbar. "Er tut, was er sagt. Er denkt, was er sagt und er macht, was er sagt." Das sei aber mit Herausforderungen verbunden.