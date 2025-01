Da kommt nichts

trustone schrieb 14.01.25, 23:44

ich melde mich hier als BVB Fan ja nur noch alle paar Monate mal zu Wort, aber heute ist es mal wieder soweit.......

kollektives komplettes Total Versagen des BVB, und das geht nun schon seit ein paar Jahren so,

immer wieder mal ein paar gute Spiele und dann immer wieder mal der totale Absturz,



Watzke, Sammer, Kehl, Ricken, Sahin, das sind also die Verantwortlichen beim BVB; Stallgeruch müsse es sein,

ok, das ist aktuell ausschließlich Stallgeruch, und genau das funktioniert auch rein gar nicht,

überhaupt regiert beim BVB scheinbar nur noch die nackte Panik,

Donyell Malen war wenn man die letzten 2-3 Jahre betrachtet sicherlich der stärkste und lange Zeit auch konstanteste Offensivspieler des BVB,

der Typ ist 25 Jahre und wurde gestern für lächerliche 25 Mio. Euro in die Premiere League verschenkt,

völlig absurd, solch einen Niederländischen Nationalspieler für unter 40-50 Mio. an einen Premier League Club zu verscherbeln,



ich hatte hier im September geschrieben, dass man mit dem Kader und dem Trainer ohne Erfahrung wohl nur schwer Platz 4. erreichen würde,

was genau qualifzierte Nuris Sahin auch nur eine Sekunde lang, der neue BVB Trainer zu werden ? was um Himmels willen ist in diesem Verein los,

ich hab überhaupt nix persönlich gegen Sahin, aber es war wirklich unverständlich ihn zum Cheftrainer zu machen, ihm fehlte wirklich alles für diese Aufgabe,



wenn ich weiß, dass die BVB Mannschaft seit Jahren massive Schwankungskurven und Leistungseinbrüche hat was die Form betrifft, dann trenne ich mich also vom sehr jungen Terzic und befördere den noch jüngeren Sahin zum Chef Coach ? wie kann man zu solchen Entscheidungen kommen ?

was genau macht Herr Sammer bei BVB als hoch bezahlter Berater seit Jahren, außer 67 Fehlentscheidungen abzunicken,



Moukoko, was hatte ich mir hier die Finger über Moukoko wund geschrieben,

der sei einfach kein Stürmer für die Bundesliga hab ich argumentiert, eventuell ein Flügelspieler oder sonst was,

aber Nein, obwohl es genug Indizien gab dass er schon Jahre älter ist, lies sich der BVB amateurhaft über den Tisch ziehen, und hat ihm einen Mega fetten Vertag gegeben obwohl er nicht eine gute Bundesliga Partie gespielt hatte,

bei den Bayern damals hätte Moukoko einfach einen Arschtritt bekommen für seine Erpressungsversuche rund um die Vertragsverlängerung,

und ja, warum hat man den 7 Mio. Jahrgesgehalts Vertrag mit Moukoko nicht längst fristlos gekündigt ??



warum versenkt der BVB willkürlich zig Millione Euro und bringt sich langsam in finanzielle Probleme ?

obwohl beim Fall Moukoko doch klar ist, dass man Schadenersatz fordern müsste und nicht weiterhin 7 Millionen pro Jahr bezahlen sollte,



dass man mit dem völlig Glücklosen Kehl die letzten Tage auch noch verlängert hat passt da ins Bild,

hauptsache nicht Leistung dann bekommst du einen neuen Vertrag beim BVB,



verliert der BVB diesen Freitag in Frankfurt, kann man das erste mal das Wort Abstiegszone oder zumindest hinteres Tabellendrittel in den Mund nehmen,

mal sehen ob dann irgend jemand in diesem Club aufwacht..........