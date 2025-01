Trump: ein Lottogewinn für Anleger - insbesondere im Kryptomarkt!

Der designierte US-Präsent Donald Trump sorgte schon vor der Amtseinführung nicht nur mit seinen provokativen Forderungen auf einer Pressekonferenz für Aufsehen, sondern seit dem 18. Januar auch mit seinem eigenen offiziell auf der Solana-Blockchain eingeführten Trump-Meme-Coin. Denn der Trump-Meme-Coin vervielfachte sich bereits in wenigen Stunden von 20 Mio. USD auf einen Marktwert von 14 Mrd. und einen Tag später auf 65 Mrd. USD bei einem Kurs von 65 USD. Da Trump die USA zu einer neuen Weltmacht auch bei Kryptowährungen machen will, freuen sich alle Kryptofans auf das „goldene Trump-Zeitalter“. Am meisten stieg zuvor der Ripple (XRP) durch die guten Beziehungen zu Trump. Der Wert von XRP versechsfachte sich bereits von 0,5 auf 3,0 XRP/USD. Für viele Krypto-Fans ist das aber erst der Anfang einer langen Reise, da XRP nun sogar PayPal Konkurrenz machen will und die Tokenisierung von US-Vermögenswerten vorantreiben will. Die Beschränkungen von Krypto-Anlegern sollen nun unter Trump/Musk wegfallen und die SEC an Kontrollmacht verlieren.



Aber nicht nur die Kryptowährungen profitierten vom Wahlsieg von Trump, sondern auch viele Aktienbörsen. Der DAX erreichte am 17. Januar im Gegensatz zu den Indices in den USA sogar ein neues Allzeit-Hoch von über 20.900 Indexpunkten, was ein Kursplus von 4% seit Jahresbeginn bedeutet. Noch besser performten aber wie schon im Vorjahr viele Börsen aus Osteuropa. Ein Grund mehr für Anleger, sich fortan auch mehr mit den Börsen Osteuropa zu beschäftigen. Zu den Top-Performern zählten wie schon im letzten Jahr – man höre und staune - die Börse Kiew, obwohl der Krieg noch lange nicht beendet ist. Aber auch die Balkan-Region und das Baltikum überzeugen als Outperformer.



Aber auch der KTX Local Index für Aktien aus Kasachstan stieg im letzten Jahr schon über 30 %. Er ist jetzt schon wieder mit über 6 % in Plus und klarer Outperformer. Risikogeneigte Anleger können Aktien aus Kasachstan direkt online über den Broker Freedom Finance (Freedom Broker) aus Zypern erwerben, wenn Sie zuvor dort ein Konto eröffnen, was unter folgendem Link leicht möglich ist: https://freedom24.com/invite_from/2952896.



Andreas Männicke gibt seine Einschätzungen über die neuen Chancen in Osteuropa auch in seinem Börsenbrief EAST STOCK TRENDS (www.eaststock.de) und in seinem neuen EastStockTV-Video, Folge 245 unter www.YouTube.com. Zudem können Sie sich jetzt kostenlos beim neuen BRICS-TV Kanal bei YouTube anmelden und den neuen Börsenbrief BRICS Trends unter der E-Mail: info@eaststock.de bestellen. Das erste BRICS-TV-Video können Sie such hier anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=FEKI72GKCzs&t=315s . Melden Sie sich bitte auch, wenn Sie an einem neuen BRICS-Newsletter Interesse haben. Eine Einführung in das BRICS-Thema können Sie auch in den VTAD-News Nummer 42 nachlesen und/oder unter der E-Mail info@eaststock.de anfordern.

