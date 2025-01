Gebrauchtrad-Firma Bravobike siedelt sich bei Halle an

Sachsen-Anhalt/Wirtschaft/Investition (ots) - Halle. Das MünchnerGebrauchtrad-Unternehmen Bravobike wird in Kabelsketal vor den Toren Halles einneues Werk eröffnen. "Wir haben einen perfekten Standort für unser weiteresWachstum gefunden", sagte Bravobike-Geschäftsführerin Nela Murauer der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Montag-Ausgabe). Das Unternehmen wird ineinem neuen Hallenkomplex die Aufbereitung von Leasingfahrrädern vornehmen. Biszu 65.000 Räder sollen künftig jährlich in Kabelsketal hergerichtet werden,kündigte Murauer an. Das Unternehmen sucht dazu 70 Mitarbeiter, darunterMonteure, Logistiker und Zweiradmechatroniker. Der Produktionsstart ist für Juli2025 geplant.Bravobike ist ein Tochterunternehmen des Dienstradleasing-Unternehmens JobradHolding SE. Nach dem Ende des Leasings kauft Bravobike die Fahrräder auf,richtet sie her und verkauft sie online.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/5952237OTS: Mitteldeutsche Zeitung