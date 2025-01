LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Joe Biden:

"Außen- wie innenpolitisch hinterlässt US-Präsident Joe Biden eine widersprüchliche Bilanz. Dennoch kann er erhobenen Hauptes abtreten. Biden übergibt die Macht, anders als Trump 2020/21, wie es die Gesetze vorschreiben: geordnet. Der 82-Jährige war nicht zu senil, um das Amt auszufüllen. Aber die Strapazen waren ihm oft anzumerken. Er war auch kein guter Verkäufer seiner selbst - ausgerechnet in einer Zeit, in der Selbstdarstellung Trumpf ist. Biden hat - trotz Fehlern wie die Begnadigung seines Sohns - mit Anstand regiert. Er hat die Verfassung geschützt. Wer glaubt schon daran, dass wir das in Zukunft von Donald Trump behaupten werden?"/yyzz/DP/he